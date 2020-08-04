2020-08-04T04:34:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп: Коронавирус в США отступает

Глава Белого дома также сообщил, что американская вакцина от коронавируса будет готова к концу года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Коронавирус в Соединенных Штатах «отступает», заявил журналистам на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп. По его словам, американцы «начинают видеть свидетельства значительного прогресса».

«По всей стране количество положительных результатов тестов на COVID-19 снизилось почти на шесть процентов по сравнению с прошлой неделей, а доля положительных результатов за тот же промежуток времени тоже упала с 8,7% до 8%. Это обнадеживающий, очень обнадеживающий признак того, что вирус отступает», - сказал американский лидер.

Трамп также сообщил, что американская вакцина от коронавируса будет готова к концу года, при этом в его президентской администрации считают, что она может стать доступна даже гораздо раньше конца года.

«Мы поддерживаем баланс между скоростью и безопасностью и движемся к тому, что вакцина будет доступна в этом году. Возможно, намного раньше конца года», - цитирует заявление главы Белого дома ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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