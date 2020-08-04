Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание дорог

4 Авг. 2020 2020-08-04T06:24:49+03:00

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Счетная палата предложила кабинету министров России пересмотреть финансовые затраты на содержание автомобильных дорог федерального значения.

С такой инициативой ведомство выступило после того, как завершило проверку использования бюджетных средств на обслуживание трасс. Проверка показала, что на содержание одного километра дорожной сети федерального значения в 2019 году приходилось в среднем около 2,2 миллиона рублей, а на содержание региональных автодорог выделялось почти в восемь раз меньше – 288 тысяч.

«В целом на трассы регионального или межмуниципального значения в среднем направлялось 29,6% от нормативной потребности», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Счетной палаты.

По словам аудитора ведомства Валерия Богомолова, такая ситуация плохо сказывается на состоянии региональной дорожной сети. Если доля автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, за последние два года увеличилась на 7%, и теперь нормативам соответствуют 84,8% федеральной дорожной сети, то с региональными дорогами дела обстоят гораздо хуже. Аудитор уточнил, что «указанный показатель улучшился только на 1,1% — до 44,2%».

ИСТОЧНИК KP.RU