В Китае произошёл взрыв на химзаводе в провинции Хубэй

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:56:50+03:00

Шесть человек погибли при взрыве на химзаводе в провинции Хубэй в Китае Фото: REUTERS

Шесть человек погибли

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В китайской провинции Хубэй произошёл взрыв на химическом заводе в городе Сяньтао, сообщили власти города. Предприятие приостановило работу, причины взрыва пока расследуют.

При взрыве погибли шесть человек. Инцидент произошёл около 17:30 по местному времени (12:30 мск). На месте взрыва работают 14 пожарных машин и 100 сотрудников проводят поисково-спасательную операцию.

ИСТОЧНИК KP.RU