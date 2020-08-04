Акула напала на мужчину, пока он пытался помочь другой раненой акуле

В США на покусанного аллигатором дайвера напала акула Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дайвера с 12-летним стажем покусала акула в американском штате Флорида, когда он решил отнести к скалам подальше от семьи другую раненую акулу, сообщает USA Today.

38-летний Джастин Сталлер плавал вместе с женой, друзьями и тремя детьми, когда увидел среди камней травмированную рыбу. Пока он пытался унести акулу подальше, его укусила лимонная акула более двух метров в длину. При этом дайвер отметил, что после укуса хищница сразу уплыла от него.

После произошедшего Сталлер стал кричать, к нему на помощь пришёл друг, и вместе с семьёй они смогли вытянуть его из воды на лодку. Тогда они увидели 15-сантиметровый укус на ноге мужчины.

Сталлер также рассказал, что и раньше встречал акул, они даже выхватывали пойманную им рыбу, но никогда не нападали. Раньше мужчину уже кусали аллигатор и паук.