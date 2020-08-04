Во всех субъектах России вводят электронные визы для иностранцев

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:50:19+03:00

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С 1 января 2021 года в России начнёт действовать закон о реформе визового законодательства, который позволит иностранцам оформить электронную визу для поездок по всей России. Также закон сделает проще процедуру получения визы на въезд для туристов.

По электронной визе туристы смогут въехать в Россию на период до 60 суток и пробыть в стране до 16 дней. Для её оформления туристы должны будут заполнить заявление на сайте, чтобы получить ответ от российского МИДа. Сейчас пошлина за визу стоит 75 долларов и 150 долларов за срочную, пошлина за электронную визу будет составлять 50 долларов, сообщает газета "Известия".

Возможность оформить электронную визу в Россию можно было с 2017 года в Дальневосточном федеральном округе в рамках эксперимента, а с 2019 - в Калининградской и Ленинградской области, а также в Санкт-Петербурге. При это по электронной визе туристы могли оставаться только в указанных регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU