2020-08-04T11:26:18+03:00
Здоровье

Роспотребнадзор назвал регионы с повышенным облучением радиоактивным газом радоном

При попадании в лёгкие он может повреждать клетки и повышать вероятность развития рака
Ася КУЗНЕЦОВА
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Роспотребнадзор назвал регионы с опасным облучением радономРоспотребнадзор назвал регионы с опасным облучением радономФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Среди российских регионов облучение повышенные дозы облучения радоном выявлены в Забайкальском и Ставропольском краях, Еврейской автономной области, Республике Тыва и Иркутской области, сообщили в Роспотребнадзоре.

Природный радиоактивный газ радон может выделяться из почвы, скал, гор и строительных материалов. Концентрация радона на открытом воздухе не большая, потому что газ рассеивается, однако он может накапливаться в помещениях.

Повышенной концентрацией является от 5,0 до 10,0 мЗв/год. В Тыве концентрация радона составляет 5,62 мЗв/год, в Ставропольском крае - 5,77 мЗв/год, в Забайклаьском крае - 7,35 мЗв/год. В Еврейской автономной области радон превышен до 6,55 мЗв/год, а в Иркутсвкой - до 5,38 мЗв/год, сказано в сообщении ведомства.

Отмечается также, что радон попадает в лёгкие человека вместе с вдыхаемым воздухом. В лёгких радиоактивное излучение способно повредить клетки и повысить риски онкологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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