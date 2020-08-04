Роспотребнадзор назвал регионы с повышенным облучением радиоактивным газом радоном
Среди российских регионов облучение повышенные дозы облучения радоном выявлены в Забайкальском и Ставропольском краях, Еврейской автономной области, Республике Тыва и Иркутской области, сообщили в Роспотребнадзоре.
Природный радиоактивный газ радон может выделяться из почвы, скал, гор и строительных материалов. Концентрация радона на открытом воздухе не большая, потому что газ рассеивается, однако он может накапливаться в помещениях.
Повышенной концентрацией является от 5,0 до 10,0 мЗв/год. В Тыве концентрация радона составляет 5,62 мЗв/год, в Ставропольском крае - 5,77 мЗв/год, в Забайклаьском крае - 7,35 мЗв/год. В Еврейской автономной области радон превышен до 6,55 мЗв/год, а в Иркутсвкой - до 5,38 мЗв/год, сказано в сообщении ведомства.
Отмечается также, что радон попадает в лёгкие человека вместе с вдыхаемым воздухом. В лёгких радиоактивное излучение способно повредить клетки и повысить риски онкологии.
ИСТОЧНИК KP.RU