Власти Дании дали разрешение на продолжение строительства "Северного потока 2"
Оператор "Северного потока - 2" может возобновить строительство газопровода со вторника, 4 августа, поскольку апелляционный совет Дании по энергетике так и не получил апелляций против решения Датского энергетического агентства (DEA).
Ранее DEA разрешило компании Nord Stream — 2 AG применять судна не только с динамическим позиционированием, как раньше, но и с якорным. Срок возможного обжалования решения истёк 3 августа. До этого дня возобновлять работы было запрещено.
В агентстве пояснили, что оставшийся участок "Северного потока - 2" не угрожает захоронениям химического оружия на дне Балтийского моря.
ИСТОЧНИК KP.RU