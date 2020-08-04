Лукашенко рассказал свой рецепт лечения от коронавируса

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:56:03+03:00

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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что выздороветь после заражения коронавирусом ему помогли здоровый образ жизни, спорт и свежий воздух.

- Как показала пандемия, в зоне риска люди с ослабленным иммунитетом, поэтому каждому во главу угла надо поставить здоровый образ жизни - правильное питание, свежий воздух и занятие спортом. Свежий воздух и занятие спортом - это вам говорит человек, который сам это прошел. Будете сидеть дома - будете болеть всегда, - отметил Лукашенко в своём обращении к народу и парламенту.

28 июля, как сообщал сайт KP.ru, Александр Лукашенко рассказал во время посещения войсковой части внутренних войск МВД в Минске, что уже переболел коронавирусом в бессимптомной форме ранее, и недавно ему об этом сообщили врачи.

- Вы сейчас видите человека, который умудрился на ногах и без симптомов перенести коронавирусную инфекцию. Заключение об этом вчера сделали. Я уже раньше говорил, что 97% населения страны у нас переносят болезнь без клинических проявлений. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Теперь и я, перенеся эту заразу, попал в золотой фонд Беларуси, - рассказал белорусский президент.

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ИСТОЧНИК KP.RU