В "Векторе" рассказали о самочувствии добровольцев, получивших вакцину от коронавируса

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:42:00+03:00

Все добровольцы, получившие вакцину в "Векторе", чувствуют себя хорошо, осложнений нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Все добровольцы, получившие вакцину в "Векторе", чувствуют себя хорошо. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора.

Отмечается также, что ни у одного из участников испытаний нет осложнений после введения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной новосибирским научным центром "Вектор".

Отмечается также, что второй этап вакцинации предполагается провести через 21 день после первого. Сейчас привиты трое добровольцев, четвёртый получит вакцину завтра, 5 августа.

- Вакцина должна способствовать выработке иммунитета против новой коронавирусной инфекции после двукратного введения с интервалом в 21 день. Вместе с тем сбор данных об уровне антител начинается уже после первой вакцинации, - приводит ТАСС слова представителя Роспотребнадзора.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова, массовое производство вакцины коронавируса, разработанной государственным научным центром "Вектор", начнётся в конце 2020 года или начале 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU