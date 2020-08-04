2020-08-04T15:44:22+03:00
В мире

«Леди Ковид»: в Мексике женщина устроила дебош на борту самолета за то, что ее попросили надеть защитную маск

Пьяная пассажирка кричала, что человечество заслужило коронавирус [видео]
Анастасия РЫШКОВА
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Женщина отказалась одевать маску на борту самолета. Фото:Facebook Maritza ArmendarizЖенщина отказалась одевать маску на борту самолета. Фото:Facebook Maritza Armendariz
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Скандальный случай произошел на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Канкуна в Мексике. Одна из пассажирок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказалась надевать маску. Не выполнив требования стюардесс, она громко начала доказывать, что человечество заслужило коронавирус.

«Мы с вами достойны Сovid-19. Вы все уповаете на Бога перед страхом смерти. Но мы с вами тут потому, что заслужили это», - говорила женщина в зеленом платье.

С ней в спор вступили другие пассажиры задержанного рейса. Они назвали ее «незрелой».

Стюардессам удалось вернуть «Леди Ковид» на место, но она не задержалась в нем надолго. Женщина вновь принялась спорить с пассажирами, тогда были вызваны сотрудники безопасности аэропорта, которые попросили пьяную пассажирку сойти с самолета. Она стала упираться, выкрикивать оскорбления в сторону других пассажиров, и в итоге, задрав юбку, решила напоследок показать им свое нижнее белье.

В ответ ее освистали, под крики «Вытащи ее сейчас», «Ты пьяна», «Убирайся» и «Удачи» нарушительницу вывели из самолета.

После скандала видео попало на Facebook и собрало более 6 тысяч просмотров и почти 4 тысячи комментариев. Поставленный автором хэштег #LadyCovidCancun стал трендом за несколько дней. Имя пьяной женщины так и не выяснено, сообщает en24.news

В Мексике женщина устроила дебош на борту самолета за то, что ее попросили надеть защитную маску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Леди Ковид»: в Мексике женщина устроила дебош на борту самолета за то, что ее попросили надеть защитную маск
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