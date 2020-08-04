Новый выпуск «Акцент шоу» научат говорить, как рэпер

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:48:56+03:00

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В рамках проекта телеканала RT «Акцент Шоу» вышел новый эпизод, посвященный афроамериканскому английскому. Это шоу рассказывает о разновидностях и диалектах английского языка и знакомит зрителей с культурами англоговорящих стран и регионов.

В новом выпуске ведущий YouTube-канала «Спик Изи» Алексей Ярошевский объяснит, почему акцент темнокожего населения Америки похож на говор южных штатов, а также расскажет, как это наречие используется в рэп-культуре. Благодаря новому эпизоду шоу зрители сами смогут научиться этому диалекту и будут разговаривать как настоящие рэперы.

Помимо этого слушатели узнают, почему некоторые афроамериканцы сами критикуют свой акцент.

Напомним, ранее в программе «Акцент Шоу» вышли эпизоды, посвященные американскому, британскому и даже австралийскому английскому. Также у зрителей была возможность освоить родной язык Боба Марли – ямайский английский.

ИСТОЧНИК KP.RU