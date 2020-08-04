2020-08-04T18:02:29+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев поручил за счет краевого бюджета отремонтировать скважины в Ладожской

К такому решению губернатор пришел после общения с жителями станицы
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Вениамин Кондратьев поручил за счет краевого бюджета отремонтировать скважины в ЛадожскойВениамин Кондратьев поручил за счет краевого бюджета отремонтировать скважины в Ладожской
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Итогом встречи губернатора Краснодарского края с жителями Усть-Лабинского района стало решение о ремонте скважин в станице Ладожской за счет краевого бюджета. Эта мера поможет обеспечить бесперебойное водоснабжение всей станицы.

Проживающие здесь сельчане рассказали, что из девяти скважин в Ладожской на полную мощность работают только шесть. Летом из-за большого расхода воды на полив возникают постоянные перебои с водоснабжением.

Вениамин Кондратьев отметил, что к решению этого вопроса нужно подходить взвешенно.

– Надо учитывать интересы селян и объем ресурсов, чтобы не было сверхпотребления. Но тут нужно понимать, что люди никогда не откажутся от полива огородов – другого способа сохранить урожай у них нет. Поэтому, прежде всего, нужно расширить количество скважин, отремонтировать те, что сейчас не работают, – акцентировал губернатор.

Глава региона дал поручение предусмотреть необходимые средства в бюджете на эти цели. Проект на ремонт одной из скважин уже согласован, краевое финансирование доведено, доложил министр ТЭК И ЖКХ региона Александр Трембицкий. Работы завершат до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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