Видео взрыва в порту Бейрута сняли очевидцы: облако размером с полгорода

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:46:21+03:00

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Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута - столицы и крупнейшего город Ливана. Момент взрыва успели заснять очевидцы. К месту стягиваются экстренные службы. Об этом вечером во вторник, 4 августа, сообщило издание Al Alarabiya.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/794365" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в порту Бейрута сняли очевидцы.

Сообщается, что взрывной волной во многих жилых домах Бейрута разрушены перекрытия, осыпались потолки, выбиты стекла и двери.

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут небо над городом заволокло черным и белым густым дымом, похожим на гигантское облако. После произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма.

Количество пострадавших пока что не известно, как и причины столь мощного взрыва. На месте происшествия в настоящее время работают спасатели экстренных служб и правоохранительных органов.

Местные средства массовой информации со ссылкой на свои источники сообщают, что в ливанском порту могло взорваться крупное нефтехранилище, склад пиротехники или был нанесен ракетный удар. Официальной информации по этому поводу нет.

Видео взрыва сняли очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU