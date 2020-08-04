Власти Ливана опровергли версию о взрыве пиротехники в Бейруте
Глава общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим опроверг версию о взрыве пиротехники в Бейруте и заявил, что это были другие взрывчатые вещества. Об этом сообщает издание Аль-Джазира.
- Произошедшее не было взрывом пиротехники. Сдетонировали другие взрывчатые вещества, которые хранились в порту долгое время, - объяснил министр.
По данным сайт LBCI, вещество, о котором говорил генерал, - это взрывоопасный нитрат натрия, который был конфискован с одного из кораблей более года назад и помещен в один из складом морского порта.
Мощные взрывы в Бейрутском порту: прямая онлайн-трансляция.Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута. Его успели заснять очевидцы. По их словам, над территорией вздымались клубы дыма. У многих выбило окна. Причину взрыва еще предстоит выяснить. (с) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU