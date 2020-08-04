Власти Ливана опровергли версию о взрыве пиротехники в Бейруте

4 Авг. 2020 2020-08-04T20:22:16+03:00

По их данным, в порту взорвались другие взрывчатые вещества

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Глава общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим опроверг версию о взрыве пиротехники в Бейруте и заявил, что это были другие взрывчатые вещества. Об этом сообщает издание Аль-Джазира.

- Произошедшее не было взрывом пиротехники. Сдетонировали другие взрывчатые вещества, которые хранились в порту долгое время, - объяснил министр.

По данным сайт LBCI, вещество, о котором говорил генерал, - это взрывоопасный нитрат натрия, который был конфискован с одного из кораблей более года назад и помещен в один из складом морского порта.

Мощные взрывы в Бейрутском порту: прямая онлайн-трансляция.Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута. Его успели заснять очевидцы. По их словам, над территорией вздымались клубы дыма. У многих выбило окна. Причину взрыва еще предстоит выяснить. (с) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU