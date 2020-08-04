2020-08-04T20:32:15+03:00
В мире

Красный крест: более тысячи человек пострадали при взрыве в Бейруте

Пострадала половина крупнейшего города Ливана
Ксения АНУФРИЕВА
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Более тысячи человек пострадали при взрыве в БейрутеБолее тысячи человек пострадали при взрыве в БейрутеФото: REUTERS
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Более тысячи человек получили ранения в результате взрыва в морском порту Бейрута. Об этом сообщает Аль-Хадат на странице в социальной сети Twitter, ссылаясь на данные Красного креста.

- Несколько сотен раненных человек доставили в медицинские учреждения после взрыва. Но еще больше пострадавших все еще находятся в своих домах, они заперты, - сообщил глава ливанского Красного креста.

По словам губернатора Бейрута, пострадала половина города. Представитель армии Ливана заявил, что взрыв произошёл на месте, куда годами свозили конфискованные взрывоопасные вещества. Много зданий лежит в руинах, спасатели экстренных служб помогают людям выбраться из-под обломков строений.

Власти Ливана уже объявили национальный траур в связи с жертвами страшного взрыва.

Последствия взрыва в Бейруте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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