Россия направила в Бейрут самолёты МЧС
Пять воздушных судов со спасателями будут помогать ликвидировать последствия взрыва
Россия направила в Бейрут 5 самолетов МЧС для помощи в ликвидации последствий взрываФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
Россия направила в Бейрут пять самолётов МЧС для помощи в ликвидации последствий взрыва.
Напомним, вчера, 4 августа в Ливане произошёл мощный взрыв в порту. Ранены четыре тысячи человек, погибли уже более ста, многие остаются под завалами.
ИСТОЧНИК KP.RU