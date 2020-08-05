2020-08-05T10:10:16+03:00
В мире

Россия направила в Бейрут самолёты МЧС

Пять воздушных судов со спасателями будут помогать ликвидировать последствия взрыва
Ася КУЗНЕЦОВА
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Россия направила в Бейрут 5 самолетов МЧС для помощи в ликвидации последствий взрываРоссия направила в Бейрут 5 самолетов МЧС для помощи в ликвидации последствий взрываФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия направила в Бейрут пять самолётов МЧС для помощи в ликвидации последствий взрыва.

Напомним, вчера, 4 августа в Ливане произошёл мощный взрыв в порту. Ранены четыре тысячи человек, погибли уже более ста, многие остаются под завалами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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