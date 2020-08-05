Нарушил правила домашнего ареста: Михаил Ефремов пользуется телефоном в здании суда

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:48:55+03:00

Адвокат артиста заявил, что его подзащитный ничего не помнит

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Актера Михаила Ефремова 5 августа привезли в здание Пресненского суда, передает корреспондент kp.ru с места событий. Заседание началось в 10.00 по Москве. Дело актера рассматривает судья Елена Абрамова.

Журналисты заметили, что артист открыто пользуется мобильным телефоном? несмотря на то, что это строго запрещено условиями домашнего ареста.

Ранее адвокат артиста просил перенести слушание по причине плохого самочувствия своего подопечного. Правозащитник утверждал, что Ефремов не помнит событий страшного ДТП, да и вообще стал жаловаться на провалы в памяти.

Сразу после аварии Ефремов извинился перед родственниками погибшего Сергея Захарова. Но потом показания артиста изменились. Его адвокат Эльман Пашаев сначала заявлял, что Михаил Ефремов отказывается признать вину, а теперь, что актер потерял память.

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Сергея Захарова. Водителя госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с множественными травмами. Открытый перелом бедра, сломанные ребра, которые пробили легкие, внутреннее кровотечение не оставили шансов водителю фургона. Ефремова обвиняют в нарушении правил ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека.

Адвокат артиста заявил, что он ничего не помнитФото: Иван МАКЕЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU