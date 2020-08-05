«Пароход немного покорёжило»: Российские моряки рассказали о взрыве в Бейруте

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:11:13+03:00

После взрыва в Бейруте российские моряки сошли на берег Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Капитан танкера «Капитан Нагдалиев» вместе с командой в момент ЧП находился на судне

Изменить размер текста: A A

Российские моряки брошенного танкера «Капитан Нагдалиев» в Ливане рассказали о взрыве в Бейруте.

Капитан судна сообщил, что после случившегося всю команду попросили сойти на берег.

«Был взрыв. Пароход немного покорёжило, швартовые порвались маленько. Внутри дверь вылетела. Но в общем всё хорошо, все живы-здоровы. Нас тут с пароходов всех повыгоняли, вообще со всех судов. Всех попросили покинуть борт, мы на причале сейчас ждём», - сказал капитан.

Судно, которое находится в порту Бейрута, принадлежит компании Palmali Shipping & Agency и ранее ходило под мальтийским флагом. Но потом компания отказалась от «Капитана Нагдалиева» и танкер оказался брошенным вместе с командой. Об этом рассказали в Международной федерации транспортных рабочих, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, 4 августа в Бейруте произошёл взрыв. Согласно последним данным, погибли более 100 человек, более 4000 ранены. Силовые структуры сообщили, что взрыв прогремел на складе, в момент проведения сварочных работ. В помещении хранилось почти три тонны аммиачной селитры. Разбор завалов ведется до сих пор.

Беспилотник облетел руины зданий, разрушенных мощным взрывом в Бейруте.

ИСТОЧНИК KP.RU