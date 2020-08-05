Врио главы Чувашии поручил выработать единый стандарт управления водонапорными башнями

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:59:27+03:00

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Врио главы Чувашии Олег Николаев обсудил с главами муниципалитетов реализацию программы модернизации водонапорных башен в текущем году. На эти цели из республиканского бюджета выделили более 200 млн рублей.

«Здесь, в Шемуршинском районе, был зафиксирован факт того, что водонапорные башни оформлены по форме концессионного соглашения, хотя на самом деле они не были переданы в такую форму ведения. Это помешало району получить деньги, чтобы привести объекты в порядок. Из 15 башен только 3 смогли попасть в проходящую в этом году программу модернизации, потому что они соответствовали двум параметрам – муниципальная собственность и высокая степень износа», – разъяснил Олег Николаев.

Чтобы впредь исключить правовые ошибки со стороны местных властей, врио Главы Чувашии поручил Минстрою Чувашии комплексно проанализировать вопросы эксплуатации водонапорных башен в республике. Кроме того, ведомство должно будет разработать единый подход к управлению такого рода объектами.