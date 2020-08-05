Взрыв в порту Бейрута потопил круизное судно Orient Queen: два человека погибли

Число раненых увеличилось до 4 тысяч Фото: REUTERS

Круизное судно Orient Queen, сточившее в порту Бейрута, затонуло в результате взрыва селитры. Взрывная волна бала такой мощности, что разрушило здания в 10 километрах, окна выбило даже на Кипре, сообщает Reutres, в 160 километрах. Объекты, находившиеся ближе к эпицентру, были практически уничтожены - на спутниковых снимках видно, что здания первой линии превратились в руины.

Тоже самое произошло с круизным лайнером. Корабль компании Abou Merhi Group затонул. Телеканал OTV сообщает о двух погибших и семи раненных. Пострадавшие - члены экипажа.

Корпус корабля получил серьезные повреждения, экипаж пытался справиться с заполняющей трюмо водой, но лайнер ушел в итоге под воду.

Правительство ввело в Бейруте чрезвычайное положение.

Власти намерены расследовать "случившееся как можно скорее, привлечь виновных к ответственности и сурово их наказать".