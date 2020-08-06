Почти половина россиян с детьми этим летом отказались от поездки на море

Почти половина россиян с детьми этим летом отказались от поездки к морю Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России около 50% родителей решили не поехали с ребенком отдыхать на море летом в 2020 году. Еще чуть более 40% - отложили поездку с детьми за границу.

Сообщается, что поменять свои планы на отдых пришлось из-за пандемии коронавируса.

- По признанию российских родителей из-за ограничительных мер 48% опрощенных не поедут на море с ребенком, 43% - отложили поездку за границу с детьми, 22% участников опроса не отправятся в гости к родственникам в другой город, а 14% - не станут отправлять свое чадо в детский лагерь на берегу моря, - говорится в материалах проведенного проектами Леди Mail.ru и Дети Mail.ru исследования, пишет ТАСС.

К слову, все-таки нашлись люди, которые выезжают на отдых. Почти треть детей выезжают за город по выходным с родителями, еще 31% малышей отдыхают на даче или в деревне у бабушек и дедушек. Из тех, кто отдыхают на море с родителями - всего 12% детей.