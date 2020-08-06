Twitter и Facebook удалили пост Трампа за фейк о коронавирусе

Штаб Трампа обвинил Twitter и Facebook в предвзятости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники предвыборного штата президента США Дональда Трампа заявили, что администрация в Twitter и Facebook предвзято относятся к главе государства после того, как в обеих соцсетях удалили видео с его рассуждениями о "неуязвимости" молодых к коронавирусу.

- Новый день и новое проявление вопиющей предвзятости корпораций против президента Кремниевой долины, где все правила направлены односторонние. Социальные сети - не единственный источник правды, - заявила изданию The Hill заместитель пресс-секретаря штаба Трампа Кортни Парелла.

В удалённом посте было опубликовано видео с фрагментом интервью Трампа для программы Fox & Friends. В нём президент заявляет, что молодые люди "практически неуязвимы" к заражению коронавирусом.

- Я повторяю ещё раз, молодые люди почти неуязвимы перед заболеванием. Чем моложе, тем больше. Они сильнее, иммунная система у них крепче, - также сказал Трамп журналистам во время брифинга в Белом доме.

В социальных сетях такие высказывания признали фейком.

- Твит является нарушением правил Twitter по дезинформации о COVID-19, - сообщила пресс-секретарь Twitter Лиз Келли.

Twitter заблокировал аккаунт предвыборного штаба Трампа. Восстановить его можно только после удаления поста с недостоверной информацией.