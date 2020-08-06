Почётный адвокат России раскритиковал защиту Ефремова

Заслуженный юрист назвал адвоката Ефремова Эльмана Пашаева шарлатаном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева, заявил почётный адвокат России Александр Островский.

Специалист также усомнился в эфире НСН в психическом здоровье Пашаева.

- Я все это воспринимаю через призму вероятного психологического заболевания адвоката Пашаева. Он, как известно, сидел за свою профессиональную деятельность в тюрьме. Его также исключали несколько раз из адвокатских палат. Поэтому я считаю, что Ефремов находится в руках шарлатана и для меня это очень печально и жалко, - считает Островский.

Адвокат также заявил, что позиция Пашаева не признавать присутствие Ефремова за рулём автомобиля в момент аварии "только ухудшает отношение суда к Ефремову, ведь он отрицает очевидные вещи".

Островский считает, что если бы Ефремов признал свою вину, его могли бы осудить условно или он бы смог отбывать срок в колонии-поселении.

- А так Ефремов затягивает себе петлю на шее, - считает юрист.