Скандал в деле Ефремова: на суде заявили о ложных показаниях

Сожительница погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова Ирина Стерхова на первом заседании суда вновь подала ходатайство о признании ее потерпевшей стороной. Женщина, которая провела с курьером последние 22 года, представила целую папку документов, в том числе медкарту и загранпаспорта. Однако, адвокат артиста Пашаев выступил против.

- У нас в стране запрещено двоеженство, и потерпевшей стороной признана официальная супруга Маргарита, - высказался Эльман Пашаев. - Я понимаю, что Ирина в этой ситуации единственная реально пострадала, но есть штамп в паспорте и свидетельства жены, что Захаров приезжал к ней в Рязанскую область 3-5 раз в неделю, о любовнице она не знала. Мы могли бы выяснить это у одного-единственного человека - Сергея Захарова. Но его уже нет в живых, царство ему небесное.

Адвокаты потерпевшей стороны тоже выступили против участия в деле Стерховой.

- Мы возражаем против этого ходатайства, потому что страдает тут не любовница Ирина, а официальная жена Маргарита, - заявила представитель стороны потерпевших. - Они прожили в браке более 30 лет, прожили счастливо. Да, муж работал в Москве, в Рязанской области работы нет, так бывает. Снимал тут квартиру, по выходным приезжал к супруге.

Адвокат Эльман Пашаев.Фото: Иван МАКЕЕВ

В ответ на это адвокат Ирины Стерховой предоставил суду чеки на оплату ритуальных услуг.

- Что же она, чужому человеку похороны оплачивала? - задал резонный вопрос адвокат сожительницы. - А вот характеристика с места жительства: Стерхова проживала с гражданским мужем Сергеем Захаровым. Они часто ездили за грибами и угощали ими соседей, семья была образцовая. Вместе супруги летали в Китай к дочери Ирине. Она готова пройти детектор лжи, а показания той стороны - ложные. Стерхова не претендует на звание супруги, но она может называться близким лицом погибшему - и по уголовному кодексу может быть признана потерпевшей стороной.

Адвокат Стерховой представил суду сразу несколько подтверждающих документов.

- Где мужчина хранит военный билет, диплом, медицинский полис, зарплатную карту? По месту жительства, конечно. Все это говорит в пользу Ирины Михайловны. А у той стороны, официальной жены, осталось разве что свидетельство о браке! Поэтому моя подзащитная заявляет об их ложных показаниях.

- Мы жили и отдыхали вместе, друзья у нас были общие, - заявила сама Стерхова. - Он никак не мог 3-5 раз в неделю бывать в Рязани, потому что работал на пятидневной рабочей неделе. Сначала Сергей ездил в Рязань 1 раз в две недели, возил деньги. Потом стал ездить раз в неделю, когда мама заболела. Из двух сыновей он один ухаживал за мамой.

Официальной жены Маргариты на заседании, кстати, нет - за неё выступают адвокаты, в том числе Александр Добровинский.

- Ну мы же взрослые люди, мы же адвокаты! Мало ли с кем взрослый мужчина ездил отдыхать за границу? - возразил адвокат Пашаев. - Это не доказательство!

- Я попрошу вас так не говорить. Сергей бы не позволил такое, - со слезами на глазах ответила Стерхова.

Таким же образом адвокат Пашаев прошёлся по всем остальным доказательствам:

- Фото совместные нам предоставили - подумаешь, сейчас техника на таком уровне, можно все что угодно напечатать. За 22-23 года совместной жизни Ирина так и не зарегистрировала брак, так и не прописала мужа у себя. Это говорит о том, какие отношения у них были. У меня все!

В итоге сожительницу погибшего курьера суд все-таки отказался признать потерпевшей стороной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794494" frameborder="0"></iframe> Адвокат Ефремова приехал на первое слушание.Иван МАКЕЕВ

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