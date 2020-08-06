В Россельхознадзоре сообщили, сколько тонн "санкционки" уничтожили в России

За пять лет в России уничтожили более 36 тысяч тонн санкционной продукции, сообщили в Россельхознадзоре. За первые семь месяцев 2020 года ведомство выявило и уничтожило 1,87 тысячи тонн растительной продукции и 23,7 тонн животноводческой продукции.

Растительная продукция ввозится в Россию чаще всего из стран Евразийского экономического союза под видом кофе, пиломатериалов и оборудования. Ведомство также смогло найти сразу несколько противозаконных способов ввезти санкционную животноводческую продукцию.