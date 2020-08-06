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Специалисты оценили темпы роста восстановления сферы услуг

Деловая активность повышается максимальными темпами за последние 12 лет
Елена АкимоваЕленаАкимова
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Специалисты оценили темпы роста восстановления сферы услуг

Специалисты оценили темпы роста восстановления сферы услуг

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исследование аналитического агентства IHS Markit показало, что деловая активность в сфере услуг в России повысилась максимальными темпами за последние 12 лет. Индекс PMI июня составил 58,5 пункта, это самый высокий результат с 2008 года. Уровень ниже 50 пунктов свидетельствует о стагнации сектора.

Эксперты уверены, что оживление связано с ослаблением карантинных мер и финансовой помощью со стороны государства. Если тенденция сохранится до конца года, то можно ожидать оживление отечественной промышленности и переход экономики к росту.

- В первую очередь оживление связано с отменой карантинных ограничений в целом ряде регионов страны. Открылись парикмахерские, салоны красоты, фитнес-клубы. Россияне стали активно пользоваться предлагаемыми услугами, - комментирует RT вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Наибольший рост в сфере транспортных и бытовых услуг, в сфере культуры и спорта, а также в некоторых сегментах гостиничного бизнеса.

- Сказались кредиты бизнесу под ноль процентов годовых для поддержания занятости. Выдача пособий населению подстегнула потребительский спрос, - отметил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

А вот показатели индекса PMI промышленности за июль составили 48,4 пункта. Это связанно с масштабностью сектора.

- На восстановление промышленности потребуется больше времени. Влияние на эту отрасль оказывает не только вирус, но и необходимость участия России в ОПЕК+, которая влечет к сокращениям добычи нефти, - считает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.