Сексолог рассказал, какие продукты стимулируют либидо не хуже лекарств Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сексолог Алия Королева назвала продукты, которые могут простимулировать либидо не хуже, чем препараты из аптеки. Употребляя их в пищу, можно добиться стимуляции полового влечения.

В первую очередь нужно понимать, что что одноразовый прием не даст результатов. В этом вопросе ключевую роль играет системность.

- Систематическое внесение данных продуктов в свой рацион может повысить сексуальное желание, - комментирует Пятом каналу эксперт.

К продуктам, стимулирующим желание, относятся те, которые богаты цинком. Данного микроэлемента много в моллюсках и привычных куриных яйцах.

- Цинк отвечает за выработку тестостерона. А тестостерон — это гормон сексуальности, — пояснила Королева.

Аналогичные проблемы решают орехи, оливковое и кокосовое масло. А вот любители острого могут добавить в свой рацион перец и иные специи.

- Они способствуют улучшению кровообращения и притоку крови к половым органам, — поделилась советом сексолог.

Что касается женской сексуальности, то отлично подойдет женьшень. Это растение оказывает благотворное влияние на либидо.