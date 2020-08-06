Сексолог рассказал, какие продукты стимулируют либидо не хуже лекарств
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Сексолог Алия Королева назвала продукты, которые могут простимулировать либидо не хуже, чем препараты из аптеки. Употребляя их в пищу, можно добиться стимуляции полового влечения.
В первую очередь нужно понимать, что что одноразовый прием не даст результатов. В этом вопросе ключевую роль играет системность.
- Систематическое внесение данных продуктов в свой рацион может повысить сексуальное желание, - комментирует Пятом каналу эксперт.
К продуктам, стимулирующим желание, относятся те, которые богаты цинком. Данного микроэлемента много в моллюсках и привычных куриных яйцах.
- Цинк отвечает за выработку тестостерона. А тестостерон — это гормон сексуальности, — пояснила Королева.
Аналогичные проблемы решают орехи, оливковое и кокосовое масло. А вот любители острого могут добавить в свой рацион перец и иные специи.
- Они способствуют улучшению кровообращения и притоку крови к половым органам, — поделилась советом сексолог.
Что касается женской сексуальности, то отлично подойдет женьшень. Это растение оказывает благотворное влияние на либидо.