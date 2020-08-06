Сафронов использовал книгу о Ельцине для шифровки секретных данных

Сафронов отказался признать свою вину в госизмене Фото: ТАСС

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, которого обвиняют в госизмене, передавал секретные сведения с помощью домашнего компьютера, сказано в материалах дела, предоставленных его адвокатом Иваном Павловым.

"В материалах дела сказано, что Сафронов передавал данные через свой персональный компьютер, который находился у него дома. При этом он якобы использовал для шифрования программу VeraCrypt, а в качестве паролей - отрывки из книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина" на английском языке", - передает ТАСС слова правозащитника.

Напомним, что Сафронов ранее работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости". Советником главы Роскосмоса он был назначен в мае 2007 года. Его арестовали 7 июля по обвинению в государственной измене.

Сафронов отказался признать свою вину. По данным ФСБ, бывший советник был завербован в 2012 году. Он выполнял сбор и передачу информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности российских военных на Ближнем Востоке. Конечным получателем данных стали Соединённые Штаты Америки, сказано в материалах следствия.