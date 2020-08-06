В украинском порту нашли больше селитры, чем взорвалось в Бейруте

Бывший прокурор вспомнил про корабль, задержанный в 2018 году Фото: REUTERS

В украинском порту находится больше "просроченной" селитры, чем взорвалось в Бейруте - об этом в своем Telegram-канале сообщил Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Он сообщил, что в сентябре 2018 года в морской порт Николаева зашел корабль "Тузла" с 3,2 тоннами селитры, груз арестовали. Корабль остался с опасным веществом стоять у берега.

- А мне вот интересно - селитра до сих пор там? -написал он. - 3 тысячи 200 тонн - это больше чем 2,750 тонн нитрата аммония, который взорвался в Бейруте!

Взрыв в столице Ливана уничтожил здания в 10 километрах от эпицентра, находившегося в порту. Здесь в течение шести лет находилась арестованная аммиачная селитра, которая взорвалась от искры при сварке. Убиты больше сотни человек, ранены больше 5000, власти считают, что цифры будут увеличиваться - спасатели все еще разбирают завалы.

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