Взрыв в Бейруте. Главное

4 августа 2020 года в столице Ливии, городе Бейрут, в районе порта произошел взрыв. Его мощность оказалась настолько ужасающей, что очевидцы сравнили происходящее с разрывом атомной бомбы, а сам взрыв оказался эквивалентен землетрясению, магнитудой 4,5 баллов.

Мощность взрыва сравнили с сильным землетрясениемФото: REUTERS

В результате ЧП более четырех тысяч человек, 78 граждан - скончались. Больницы в ливанской столице переполнены, Минздрав уже запросил помощь у Всемирной организации здравоохранения. Медикаменты и хирургические наборы для 500 раненых доставят в город в ближайшее время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/794426" frameborder="0"></iframe> Мощный взрыв прогремел в Бейруте в районе порта.На кадрах видно, как после взрыва, который был слышен по всему городу, над портовым районом поднимаются столбы дыма

Из-за случившегося также оказались уничтожены и частично разрушены здания. Во многих из них от ударной волны повыбивало стекла.

Причины взрыва выясняютсяФото: REUTERS

Бейрут объявили районом бедствия на две недели - с 4 по 18 августа. Российский президент Владимир Путин уже направил главе Ливана соболезнования в связи с жертвами при происшествии в Бейруте. Американский лидер Дональд Трамп тем временем счел случившееся "атакой".

ЧП в БейрутеФото: REUTERS

Причинами взрыва занимаются эксперты. По одной из версий, подрыв химикатов в порту спровоцировал загоревшийся контейнер с пиротехникой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/794414" frameborder="0"></iframe> Половина города разрушено: последствия взрыва в Ливане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очевидцы взрыва в Бейруте: Мы были уверены, что взорвалась атомная бомба

«КП» связалась с посольством России и несколькими горожанами (подробности)

"Гуманитарная катастрофа": Красный Крест взывает о помощи после взрыва в порту Бейрута

Даже Израиль готов помочь враждебной стране (подробнее)