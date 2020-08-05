Взрыв в Бейруте. Главное
4 августа 2020 года в столице Ливии, городе Бейрут, в районе порта произошел взрыв. Его мощность оказалась настолько ужасающей, что очевидцы сравнили происходящее с разрывом атомной бомбы, а сам взрыв оказался эквивалентен землетрясению, магнитудой 4,5 баллов.
Мощность взрыва сравнили с сильным землетрясениемФото: REUTERS
В результате ЧП более четырех тысяч человек, 78 граждан - скончались. Больницы в ливанской столице переполнены, Минздрав уже запросил помощь у Всемирной организации здравоохранения. Медикаменты и хирургические наборы для 500 раненых доставят в город в ближайшее время.
Мощный взрыв прогремел в Бейруте в районе порта.На кадрах видно, как после взрыва, который был слышен по всему городу, над портовым районом поднимаются столбы дыма
Из-за случившегося также оказались уничтожены и частично разрушены здания. Во многих из них от ударной волны повыбивало стекла.
Причины взрыва выясняютсяФото: REUTERS
Бейрут объявили районом бедствия на две недели - с 4 по 18 августа. Российский президент Владимир Путин уже направил главе Ливана соболезнования в связи с жертвами при происшествии в Бейруте. Американский лидер Дональд Трамп тем временем счел случившееся "атакой".
ЧП в БейрутеФото: REUTERS
Причинами взрыва занимаются эксперты. По одной из версий, подрыв химикатов в порту спровоцировал загоревшийся контейнер с пиротехникой.
Половина города разрушено: последствия взрыва в Ливане.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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