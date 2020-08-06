В Сингапуре дроны будут разгонять стоящих близко людей из-за коронавируса

Устройства уже проверили полицейские Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Над Сингапуром впервые запустят дроны, которые будут следить за соблюдением социальной дистанции. Это одно из правил безопасности в период пандемии коронавиурса. Беспилотники настроены таким образом, что людей, стоящих "впритирку" и даже тех, кто на расстоянии метра, воспринимают как сигнал тревоги.

Дрон зависает над нарушителями и просит людей разойтись. Но и это не все. На устройстве есть камера, с помощью которой аппарат сможет делать снимки и сливать их в полицию: например, когда кто-то устраивает сборы на улице, игры, посиделки на лавочках.

- Дроны могут определять местоположение и увеличивать области, которые могут быть не видны полицейским пешком или в транспортных средствах,- приводит слова старшего инженера Лоу Сянь Мэн из Центра робототехники Reuters.

Агентство по науке и технологиям правительства Сингапура заявило, что провело испытания дронов с полицией.