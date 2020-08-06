Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса может быть готова к выборам 3 ноября

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса в стране может быть готова до выборов 3 ноября. Американский лидер ответил на вопрос радиожурналиста, президент утверждает, что препарат, формирующий иммунитет к Covid-19 может появиться "намного раньше" конца 2020 года.

- Раньше 3 ноября?- спросил журналист Джеральдо Ривера.

- Я думаю, что в некоторых случаях да, возможно, раньше, но примерно в то время, - сказал Трамп, его слова приводит Reuters.

В США три перспективных вакцины, в разработку которых власти вкладывают большие деньги: Moderna, Pfizer и Novavax.

Moderna приступает к третьей фазе исследований - препарат введут 30 тысячам добровольцев. Pfizer - комбинированное исследование фазы 2/3 началось на прошлой неделе и проводилось в 120 центрах по всему миру, если результаты будут успешными, то к концу года получат 100 миллионов доз. Novavax - у добровольцев первой фазы иммунитет к коронавирусу в среднем в четыре раза выше, чем у людей, вылечившихся от Covid-19.

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи не согласен с Трампом. По его версии к концу 2020 года только одна из вакцин сможет получить одобрение на массовое производство, но вакцинация не начнется.

В России планируют осенью начать прививать от коронавируса учителей и врачей.