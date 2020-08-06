Российский моряк попал в реанимацию с коронавирусом в Эстонии

Всего на борту корабля коронавирус нашли у 14 человек Фото: REUTERS

В Эстонии россиянин попал в реанимацию из-за тяжелой формы коронавируса. В страну мужчина прибыл на грузовом корабле Yara Nauma. После того, как у него подтвердился Covid-19, россиянина отправили в Ида-Вирускую центральную больницу, но самочувствие пациента стало резко ухудшаться. Как сообщает радио ERR, его подключили в аппарату искусственной вентиляции легких в реанимации.

Всего у 14 членов экипажа подтвердили опасную болезнь, в госпитализации нуждались двое - россиянин и моряк - гражданин Филиппин. У остальных заболевание протекает либо без симптомов, либо в легкой форме.

- Состояние здоровья гражданина Филиппин несколько легче. Что касается гражданина России, которого направили в клинику Тартуского университета, то он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких,- рассказал руководитель Идаского регионального отделения департамента здоровья Марье Муусикус.