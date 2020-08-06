Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке

Банк находится рядом с полицейским участком Фото: REUTERS

Во французском городе Гавр вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников и посетителей банка. Об этом сообщает газета Figaro.

В здании помимо преступника пять человек. Территорию вокруг оцепили полицейские. По данным офицеров, мужчина в банке вооружен. Но не известно, есть ли у него при себе взрывчатые вещества. Среди заложников нет раненых.

Журналисты сообщают, что у захватчика всего два требования:

- Освободить палестинских детей, "несправедливо заключенных в тюрьму в Израиле» и разрешить палестинцам в возрасте до 40 лет доступ на площадь аль-мечети Акса в Иерусалиме,- передают местные СМИ.

Личность захватчика установлена. По версии полиции это 34-летний мужчина, страдающий психическим расстройством. Он есть в полицейской базе, поскольку его раньше задерживали за ношение оружие и кражу, его называют радикалом.

У него нет помощников, считает полиция.