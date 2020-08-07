Трамп в новом указе объяснил американцам угрозу TikTok

Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok" Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп в новом указе объяснил гражданам страны угрозу TikTok.

Сообщается, что теперь этот документ запрещает проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok, компанией ByteDance, а также ее дочерними предприятиями. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.

Президентский запрет вступает в свою законную силу через 45 дней после публикации указа, то есть в конце сентября 2020 года.

В указе о борьбе с TikTok говорится, что "распространение в США мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям в КНР, все еще продолжает угрожать нацбезопасности, внешней политике и экономике государства".

- Потенциально это позволяет Китаю отслеживать местоположение федеральных служащих и контрактных рабочих, а также собирать досье из персональной информации для шантажа, - говорится в указе президента.