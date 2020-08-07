Делобанк - цифровой лидер России по версии Markswebb

Аналитическое агентство Markswebb признает приложение Делобанка лучшим во всех номинациях второй год подряд.

Среди преимуществ эксперты рейтинга отметили единственную на рынке реализацию автоматического расчета взносов в бюджет для ИП на УСН, удобное подключение торгового и интернет эквайринга, а также прием платежей от физических лиц через генерацию QR-кодов («куайринг»).

«Мы ценим и уважаем клиента и создаем по-настоящему комфортный сервис для бизнеса. Простота процессов и процедур взаимодействия наряду с высокотехнологичными и удобными инструментами позволяют получать необходимые услуги без визита в банк и длительного заполнения документов», - говорит Ирина Кузьмина, директор по развитию Делобанка.