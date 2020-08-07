Впервые за 50 лет в Тасмании выпал снег

Снег в Тасмании застелил долину. Фото: Facebook @BOM_Tas

В Тасмании впервые за пятьдесят лет пошел снег. В последний раз подобные погодные явления на территории Австралии были зафиксированы лишь в 1970 году.

Данные предоставило метеорологическое бюро Тасмании. На фото видно, как снег засыпал всю долину «плотным полотном».

Зафиксирован температурный рекорд. Столбик термометра опустился до -14 градусов.

Спецслужбы предупредили водителей об обледенении на дорогах. Снег порадовал только сноубордистов, которые рассчитывают покататься на склонах.

Метеобюро предупредило австралийцев о резком похолодании. Фото: Facebook @BOM_Tas

Ранее на южно-восточное побережье Австралии обрушился сильнейший шторм. Волны были такой силы, что разрушили часть берега и стали подмывать почву располагавшихся вблизи домов. Некоторые из построек обрушились и стали непригодны для жилья.