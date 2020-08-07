Олег Николаев на встрече с министром инноваций Сербии обсудил перспективы сотрудничества двух стран

7 августа врио Главы Чувашии Олег Николаев на встрече с министром инноваций и технологического развития Республики Сербия Ненадом Поповичем обсудил вопрос дальнейшего сотрудничества между двумя странами.

«В условиях, когда между Сербией и Россией развиваются очень плодотворные отношения, быть может, и мы найдем что-то такое, что позволит Чувашии напрямую с Сербией по отдельным направлениям поработать», – заметил врио главы региона. Также Олег Николаев напомнил, что Чувашия в этом году отмечает столетие автономии и вручил почетному гостю памятную медаль.

Ненад Попович в свою очередь подчеркнул, что для него большая честь получить награду республики, которую он очень любит, в которой работал почти 26 лет. И уж тем более, Сербия была и остается стратегическим партнером России на Балканах и в Европе. И он уверен, есть огромный потенциал для развития экономических связей между Сербией и Чувашией в самых различных сферах.

«Знаю, что для Чувашской Республики главным богатством являются люди, среди которых много прекраснейших специалистов. К примеру, чувашская школа электротехники славится не только на всю Россию, бывший Советский союз, она славится на всю Европу», – отметил министр инноваций Сербии.