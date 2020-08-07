Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Индии. Фото: Twitter

Пассажирское воздушное судно авиакомпании Air India в пятницу, 7 августа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Кожикоде, штат Керала. Об этом сообщает агентство ANI на своей странице в Twitter.

По данным местных средств массовой информации на борту самолета находились около 180 человек. Кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены по неизвестной причине, на посадочное полосе и рядом с ней разбросаны обломки воздушного судна, что видно на опубликованных фотоснимках с места крушения.

На борту находились примерно 180 пассажиров. Фото: Twitter

Предположительно, самолет с пассажирами следовал из Дубая. На месте происшествия в настоящее время работаю спасатели местной пожарной службы и медики скорой помощи.

Предположительно, самолет с пассажирами следовал из Дубая. Фото: Twitter

Reuters со ссылкой на представителя правоохранительных органов сообщил, что в результате жесткой посадки самолета в Индии два человека, вероятно, погибли, 35 пострадали.