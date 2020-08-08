На выборах президента в Белоруссии досрочно проголосовали уже 32 процента избирателей

Основной день голосования - 9 августа Фото: REUTERS

По итогам четырех дней досрочного голосования в Белоруссии участие в выборах президента приняли 32,24 процента избирателей. Такие данные приводит ЦИК Белоруссии. Самая высокая явка - в Гомельской области,42,72 процента, самая низкая - в столице, в Минске, 26,45 процентов.

Основной день голосования назначен на 9 августа.

Всего по данным Центральной избирательной комиссии в стране 6 844 932 избирателей.

- Выборы Президента считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины граждан Республики Беларусь, включенных в список избирателей,- поясняют в ЦИК. - Президент считается избранным, если за него проголосовало более половины граждан Республики Беларусь.

На выборы зарегистрированы пять кандидатов. Действующий президент Александр Лукашенко в телеобращении обратился к народу и заявил, что власти примут любое решение населения.