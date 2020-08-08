Ученые выяснили, почему коронавирус реже поражает детей, чем взрослых Фото: Андрей АБРАМОВ

Коронавирус способен поражать как взрослых, так и детей. Однако среди несовершеннолетних инфекция выявляется намного реже. Исследователи выяснили, что на детей приходится менее двух процентов зарегистрированных случаев covid-19.

Причиной этому может случить "другой нос", передает Fox news со ссылкой на отчет, опубликованной в JAMA. Исследователи предположили, что это может быть связано с экспрессией гена определенного клеточного рецептора, называемого ангиотензин-превращающим ферментом 2 (ACE2) .

- ACE2 присутствует в наших дыхательных путях, почках, сердце и кишечнике, - заявила изданию ведущий автор, доктор Супинда Буняванич.