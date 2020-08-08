"Красивые и пушистые": названы популярные у россиян породы кошек Фото: Олег ЗОЛОТО

Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко назвала самые популярные в России породы кошек.

По ее словам, чаще всего жители страны отдают предпочтение большим и пушистым "кисам".

- Британская порода кошек одна из самых популярных среди россиян, потому что они похоже на плюшевых мишек. Еще мейн-куны, потому что большие, а русский человек любит больших кошек. Сибиряки традиционных окрасов тожеможно отнести к популярным, они большие, красивые и несложные в содержании, - рассказала Шевченко, агентству "Москва".

Специалиста также отметила, что во время режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, россияне стали чаще заводить домашних питомцев, в частности кошек. По ее мнению, такой порыв может быть связан с желанием людей "иметь какую-то часть природы".