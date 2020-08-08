При столкновениях в Бейруте пострадали более 100 человек Фото: REUTERS

В центре Бейрута в ходе столкновений пострадали десятки человек.

По последним данным, общее число раненых в ливанской столице составляет 109 человек. Об этом в субботу, 8 августа, сообщает местное отделение Красного Креста на странице в Твиттер.

- 22 человека из пострадавших доставлены в больницы, еще 87 получают помощь медиков на месте, - написано в посте.

Столкновения между спецформированиями по борьбе с беспорядками и участниками протестного движения происходят практически во всем центре города. Демонстранты наступают большими толпами.

Силовики на площади Пляс де Мартир применяют против протестующих слезоточивый газ, но молодежь снова атакует их - в ход идут камни. Активисты пытаются прорваться через бетонные заграждения, за которыми укрываются правоохранители. Этими плитами специально перекрыли улицы, ведущие к парламентскому дворцу.