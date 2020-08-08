В Минске начались задержания митингующих Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске начались первые задержания митингующих - несколько сотрудников ОМОНа посадили одного из активистов в автозак и увезли. Однако несмотря на это акция продолжается.

Напомним, в субботу, 8 августа в центре столице Белоруссии проходит оппозиционная акция. Об этом сообщают РИА Новости. На проспекте Независимости пешеходы приветствуют автомобилистов, которые сигналят, выставляя из окон флаги и руки со сжатыми кулаками.

Ранее сайт kp.ru писал, что днем 8 августа в Минске задержали руководителя штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Марию Мороз. О каком именно правонарушении идет речь, пока неизвестно. Поскольку Мария оказалась задержана местными сотрудниками милиции в субботу, выйдет она не раньше понедельника.

Выборы главы Республики пройдут 9 августа. Несколько дней назад в Белоруссии стартовало досрочное голосование, на котором голос за своего кандидата отдали уже 32 процента избирателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в Белоруссии прошел многотысячный митинг оппонентов Лукашенко

Политический обозреватель "КП" Владимир Ворсобин посмотрел, чего хочет Минск (подробности)