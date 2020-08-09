NYT: Число заразившихся коронавирусом в США превысило пять миллионов

Число заразившихся коронавирусом в США превысило пять миллионов Фото: REUTERS

Число заразившихся коронавирусом в США превысило пять миллионов, об этом в ночь на воскресенье, 9 августа, сообщила газета New York Times.

Издание уточняет, что по состоянию на вечер субботы на территории Соединенных Штатов были инфицированы коронавирусом более 5003600 человек и не менее 161,9 тысячи больных COVID-19 умерли. За последние сутки американские медики выявили 60975 новых случаев заражения, скончались по меньшей мере 1354 пациента.

Газета отмечает, что число зараженных коронавирусом растет на большей части территории, в том числе во многих штатах, где власти сняли ограничения из-за коронавируса одними из первых, и только в 17 штатах уровень заболеваемости COVID-19 снижается.

Напомним, как писал сайт kp.ru, США занимают первое место в мире по числу заразившихся, на втором месте – Бразилия, где объявили трехдневный траур по жертвам коронавируса.