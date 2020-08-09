Синоптик предсказал "приятную погоду" в Москве в воскресенье, 9 августа

Комфортная погода ожидается в Москве в воскресенье, возможны кратковременные дожди
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В Москве в воскресенье, 9 августа, ожидается комфортная тёплая погода с переменной облачностью и температурой до 25 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик также отметил, что на погоду в Москве и области повлияет атмосферный фронт с севера, а солнечная погода будет чередоваться с облачной.
- Кое-где могут брызнуть незначительные дожди, но температурный фон останется на три градуса выше климатической нормы, - рассказал Тишковец РИА Новости.