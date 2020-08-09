Лукашенко: Белоруссия не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну после выборов

Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну после выборов
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну после выборов.
- Мы предусматриваем все варианты, недооценивать нельзя. Но говорить, что страна завтра будет ввергнута в хаос, противостояние, гражданскую войну, оснований таких нет, - заявил Лукашенко журналистам.
Сайт KP.ru сообщал, что Александр Лукашенко пообещал пообщаться с журналистами после того, как окончатся выборы президента республики.
Ранее он традиционно проголосовал на участке, расположенном в Институте физкультуры.
Также на сайте сообщали, что в основной день голосования в Минске стал плохо работать интернет. Журналист Комсомольской правды Владимир Ворсобин отметил перебои в работе мессенджеров.
Замглавы "Белтелкома" сообщил, что перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузка каналов из-за зарубежного трафика случилась по невыясненным пока причинам.