Лукашенко: Белоруссия не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну после выборов

Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну после выборов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну после выборов.

- Мы предусматриваем все варианты, недооценивать нельзя. Но говорить, что страна завтра будет ввергнута в хаос, противостояние, гражданскую войну, оснований таких нет, - заявил Лукашенко журналистам.

Сайт KP.ru сообщал, что Александр Лукашенко пообещал пообщаться с журналистами после того, как окончатся выборы президента республики.

Ранее он традиционно проголосовал на участке, расположенном в Институте физкультуры.

Также на сайте сообщали, что в основной день голосования в Минске стал плохо работать интернет. Журналист Комсомольской правды Владимир Ворсобин отметил перебои в работе мессенджеров.

Замглавы "Белтелкома" сообщил, что перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузка каналов из-за зарубежного трафика случилась по невыясненным пока причинам.