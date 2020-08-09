Александр Лукашенко пообещал пообщаться с журналистами после голосования

Александр Лукашенко пообещал пообщаться с журналистами Фото: REUTERS

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал пообщаться с журналистами после того, как окончатся выборы президента республики, сообщают журналисты "Комсомольской правды - Беларусь".

Также сотрудники белорусского издания КП отметили, что Александр Лукашенко традиционно будет голосовать на участке расположенном в Институте физкультуры.

В их сообщении сказано, что на голосование аккредитовано много белорусских и иностранных журналистов.

- Их уже предупредили, что глава государства готов ответить на вопросы, но общение пройдёт на улице. На сам участок пустят только фотокорреспондентов. Ожидают президента на участке к 11 часам, - рассказали журналисты.

Ранее сайт KP.ru сообщил о начале голосования в Беларуси. Утром 9 августа в республике открылись 5 767 избирательных участков.

Сайт KP.ru ведёт онлайн-трансляцию выборов в Беларуси 2020 года.

Также на сайте сообщали, что в первый день выборов в Минске стал плохо работать интернет. Об этом сообщил корреспондент "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин. Отмечается, что перебои начались в работе мессенджеров и соцсетей.