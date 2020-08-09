Как планшеты могут быть полезны в развитии детей, рассказал психолог

Увлеченность планшетами может помочь детям в будущем выбрать профессию в IT направлении
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Игры на планшетах и прочих гаджетах не стоит запрещать детям. Так считает клинический психолог Артур Гараганов.
"Дети должны играть с предметами и в настольные игры, но планшеты нельзя исключать. Если это сделать, то ребенок будет оторван от современной реальности и будет как некоторые бабушки и дедушки, которые не знают, как работает смартфон", — рассказал психолог.
Он считает, что увлеченность детей гаджетами может делать их социально оторванными и эмоционально притупленными, но при этом поможет выбрать в будущем профессию, в которой он будет по-настоящему профессионалом.
"Виртуальное пространство может привести человека в профессии, связанные с IT или какими-то сложными технологическими исследовательскими проектами", — заключил специалист в интервью радио Sputnik.
Он посоветовал родителям развивать детей и в других направлениях. Одна лишь увлеченность играми, может быть малопродуктивна для будущей личности.