Адвокат Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова

Александр Добровинский обещает новый поворот в деле Ефремова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На заседании суда в понедельник, 11 августа, в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова состоится неожиданный поворот, сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

- Произойдёт некое значимое для нас для всех событие в процессе, которое очень многое расставит по своим местам, и всем всё станет понятно, - заявил юрист в беседе с изданием "Газета.Ru".

Напомним, ДТП произошло вечером 8 июня. Джип, за рулём которого был пьяный Ефремов, выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон 58-летнего курьера из Рязани. Через несколько часов он умер в реанимации института Склифосовского.

Экспертизы показали, что автомобиль артиста был исправен, а в его крови были найдены алкоголь и следы марихуаны и кокаина. В рамках уголовного дела о нарушении ПДД пьяным водителем, повлекшим смерть человека, завели также дело о незаконном сбыте наркотиков.